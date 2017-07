Ο μικρός Τσάρλι που κατάφερε να συγκινήσει ακόμα και τον Τραμπ - Δίνει μάχη για τη ζωή του

Ο μικρός Τσάρλι αντιμετωπίζει μία εξαιρετικά σπάνια ασθένεια... Τόσο σπάνια που μόλις 16 μωρά σε ολόκληρο τον κόσμο την έχουν. Ο μικρούλης από την Βρετανία γεννήθηκε υγιής κάνοντας τους δυο γονείς του πολύ ευτυχισμένους με τον ερχομό του.

Όμως τα χαμόγελα έσβησαν απότομα όταν ξαφνικά εμφάνισε σοβαρά προβλήματα υγείας, λόγω σπάνιας γενετικής πάθησης. Ο μόλις 10 μηνών Τσάρλι δεν μπορεί πλέον να αναπνεύσει μόνος του, να δει, να ακούσει, να κινηθεί ή ακόμη και να κλάψει.

Οι γιατροί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν του δίνουν καμία ελπίδα... Οι γονείς του όμως, ανακάλυψαν μια επαναστατική, πειραματική μέθοδο που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ και θέλουν το μωράκι τους να μεταφερθεί εκεί ώστε να ξέρουν ό,τι πριν χάσουν την μάχη με το θάνατο δοκίμασαν τα πάντα για να την κερδίσουν.

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.