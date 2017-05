Ο `νόμος` του Τραμπ: Ο διευθυντής του FBI έμαθε από την τηλεόραση ότι απολύθηκε!

Και δεν είχε καν την ευγένεια, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, να τηλεφωνήσει στον επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) ή έστω να τον καλέσει στο Λευκό Οίκο για να του ανακοινώσει πως απολύεται. Αντιθέτως, πριν καν φτάσει στα χέρια του Κόμεϊ η επιστολή απόλυσης, ο επικεφαλής του FBI έμαθε τα μαντάτα από την… τηλεόραση!

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ο διευθυντής του FBI βρισκόταν σε σύσκεψη με πράκτορες στο Λος Άντζελες όταν "σήκωσε" το βλέμμα του και είδε στην τηλεόραση να μεταδίδεται η είδηση πως ο Τραμπ (μετά από εισηγήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης και του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα) είχε αποφασίσει να τον απολύσει με συνοπτικές διαδικασίες!

Και όχι μόνο το έμαθε από την τηλεόραση, αλλά στην αρχή νόμιζε ότι ήταν και αστείο και έκανε πλάκα. Οι υπόλοιποι που ήταν στο ίδιο δωμάτιο με τον Κόμεϊ "πάγωσαν" και έπαθαν σοκ από την είδηση πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απολύσει τον διευθυντή του FBI. Αλλά μετά, του κόπηκαν τα γέλια. Και κατάλαβε ότι δεν ήταν πλάκα…

