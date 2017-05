Ο πρόεδρος της Ζιμπάμπουε βαριέται αφόρητα! “Δεν κοιμάται, ξεκουράζει τα μάτια του” [pics]

Ρόλο βέβαια στην συνήθειά του αυτή πιθανότατα παίζουν και τα 93 του χρόνια. Ο εκπρόσωπός του, βρήκε έναν όχι ιδιαίτερα... ευφάνταστο τρόπο να διαψεύσει τις σχετικές φήμες. “Δεν κοιμάται, αλλά ξεκουράζει τα μάτια του” δήλωσε σημειώνοντας παράλληλα πως ο βετεράνος πολιτικός “έχει ιατρικά θέματα, που τον αναγκάζουν να κλείνει τα μάτια του όταν εκτίθεται σε δυνατό φως”.

“Στην πραγματικότητα, νιώθω αποτυχημένος όταν διαβάζω ότι ο πρόεδρος κοιμάται στις συναντήσεις. Όχι. Αν το προσέξετε, κοιτά κάτω, αποφεύγοντας τα έντονα φώτα”, δήλωσε ο εκπρόσωπός του, ο οποίος παρομοίωσε την κατάσταση του Μουγκάμπε με εκείνη του Νέλσον Μαντέλα, που λεγόταν πως είχε απαγορεύσει τα φλας στις κάμερες λόγω αντίστοιχου προβλήματος.

#Ghana is 60 and ongoing is the independence day parade. Mugabe is caught sleeping while ceremony is ongoing. #Ghana60YearsOn pic.twitter.com/5qajyiFnUw