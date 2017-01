Obama… drama: Θέλω να ηρεμήσω αλλά όταν πρέπει, θα μιλήσω [pics, vids]

Ήταν μια 59λεπτη "παράσταση". Η τελευταία του παράσταση. Τελείωσε με ένα χτύπημα στο πόντιουμ και ένα πικρό χαμόγελο. "Όλα θα πάνε καλά" είπε. Αλλά δεν έπεισε πως το πιστεύει. Για την ώρα, τον νοιάζει η ηρεμία, η ξεκούραση, το γράψιμο ενός βιβλίου και οι κόρες του. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει μακριά από τα φώτα της πολιτικής, ο πιο επικοινωνιακός πρόεδρος που γνώρισαν οι ΗΠΑ ever.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (20.01.2017) ο Μπαράκ Ομπάμα, η Μισέλ, η Μαλία και η Σάσα θα φύγουν για το Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας. "Θέλω να ηρεμήσω λίγο και να μην ακούω τον εαυτό μου να μιλάει τόσο πολύ", είπε ο Ομπάμα, αποκαλύπτοντας πως στα άμεσα σχέδιά του είναι να γράψει ένα βιβλίο.

Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, ο Ομπάμα θα γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τον Γούντροου Ουίλσον που θα μείνει στην Ουάσινγκτον μετά το τέλος της θητείας του. Επισήμως γιατί η 15χρονη Σάσα πηγαίνει ακόμα σχολείο… Και αντίθετα από τον προκάτοχό του Τζορτζ Μπους τον νεότερο (που αποσύρθηκε και δεν έκανε ποτέ δηλώσεις για τη διακυβέρνηση Ομπάμα) διεμήνυσε πως θα σχολιάζει τις αποφάσεις και την πολιτική του Τραμπ. Έστω κι αν, όπως είπε, θέλει να παραχωρήσει στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ χώρο για να κυβερνήσει.

Υπάρχουν θέματα, είπε, για τα οποία θα εκφέρει γνώμη. "Θέματα όπου πιστεύω ότι οι βασικές μας αξίες κινδυνεύουν, όπως τα εμπόδια πρόσβασης των ψηφοφόρων στις κάλπες, θεσμικές προσπάθειες να καταπνιγεί η αντίθεση γνώμης ή ο τύπος και κάθε προσπάθεια να απελαθούν παράτυποι μετανάστες τους οποίους έφεραν οι οικογένειές τους στην Αμερική ως παιδιά.

Το 2012, ο Ομπάμα είχε υποσχεθεί ότι η κυβέρνησή του θα επιτρέψει σε άτομα που είχαν έρθει παράνομα στις ΗΠΑ με τους γονείς τους να παραμείνουν στη χώρα με προσωρινές άδειες που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε αμερικανικά πανεπιστήμια και να εργαστούν, το οποίο καλύπτεται από ένα από τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε και που σκοπεύει να ακυρώσει ο Τραμπ.

"Η ιδέα ότι θα τιμωρήσουμε αυτά τα παιδιά απλώς αυθαίρετα ή λόγω πολιτικής, όταν δεν έκαναν κάτι λάθος τα ίδια, νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο θα άξιζε να εκφέρω γνώμη δημόσια", είπε ο Ομπάμα.

Η Μαλία και η Σάσα

Ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε και για τις κόρες του, τη 18χρονη Μαλία και τη 15χρονη Σάσα και το πως αντιμετώπισαν την ήττα της Χίλαρι Κλίντον, της υποψήφια των Δημοκρατικών που στήριξαν ενεργά προεκλογικά τόσο ο πατέρας τους όσο και η μητέρα τους. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως οι κόρες του δεν μεμψιμοιρούν για την εκλογική ήττα της Κλίντον, ούτε ένιωσαν κυνισμό.

"Ήταν απογοητευμένες. Έδωσαν προσοχή σε ό,τι είπε η μητέρα τους στην προεκλογική εκστρατεία και το πίστεψαν γιατί ήταν συνεπές με αυτά που έχουμε προσπαθήσει να τους μάθουμε στο σπίτι. Αυτό όμως που έχουμε επίσης προσπαθήσει να τους μάθουμε είναι η προσαρμοστικότητα, και προσπαθήσαμε να τους μάθουμε να ελπίζουν, και ότι το μόνο πράγμα που αποτελεί την συντέλεια του κόσμου, είναι η συντέλεια του κόσμου (καθεαυτή)", τόνισε.

Ο άνθρωπος που το 2008 έγραψε το όνομά του στην ιστορία, όχι μόνο γιατί εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ αλλά γιατί έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της χώρας, έχει προσπαθήσει να καθησυχάσει το προσωπικό του και άλλους για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, με τον συνήθη ψύχραιμο και νηφάλιο τρόπο του. "Αυτό δεν είναι μόνο λόγω του No Drama Obama (σ.σ. έκφραση που χρησιμοποιεί ο τύπος) είναι κάτι που πιστεύω πραγματικά". "Κατά βάθος όμως, πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά", είπε. Αλλά φάνηκε κι ο ίδιος να μην το πιστεύει απόλυτα…

"Βαθιά μέσα μου πιστεύω πως θα είμαστε εντάξει. Πρέπει απλά να παλέψουμε γι' αυτό, να εργαστούμε γι’ αυτό και να μην το παίρνουμε ως δεδομένο. Και ξέρω ότι εσείς (σ.σ. οι δημοσιογράφοι) θα μας βοηθήσετε να το κάνουμε".

Και αφού ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους, χτύπησε το χέρι του από αμηχανία στο πόντιουμ και αποχώρησε. Obama out…

President Obama's parting thoughts: "We're going to be OK" https://t.co/XBvv7YCF1F pic.twitter.com/VJrRjncGl8