Οι απεγνωσμένοι του Ιράν: Κοιμούνται σε τάφους για να ζεσταθούν! [pics]

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας Shahrvand την Τρίτη προκάλεσε σοκ στην ιρακινή κοινή γνώμη. Και οι εικόνες ανθρώπων να κοιμούνται μέσα σε τάφους στο νεκροταφείο του Σαχριγιάρ, δυτικά της Τεχεράνης, δεν άργησαν να "γεμίσουν" τα social media.

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι, άστεγοι και τοξικομανείς, ανάμεσά τους ακόμη και μικρά παιδιά, ψάχνουν προφύλαξη από το κρύο της Τεχεράνης (όπου οι θερμοκρασίες το χειμώνα είναι κάτω από το μηδέν για διάστημα εβδομάδων), κοιμούνται σε κενούς τάφους. «Δεν είμαστε ανθρώπινα όντα; Είμαστε ξένοι; Δεν είμαστε Ιρανοί;», έλεγε ένας άστεγος στον δημοσιογράφο της εφημερίδας Shahrvand που έκανε το ρεπορτάζ.

These are not #Zombies, they r 50 hoemless ppl who find shelter from cold in empty graves within a cemetery located in a suburb near Tehran. pic.twitter.com/80GZVJrceR