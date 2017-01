Οι φεμινίστριες μάζεψαν περισσότερο κόσμο από την ορκωμοσία Τραμπ! [pics]

Στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συγκέντρωση, 275.000 άνθρωποι πήραν το μετρό νωρίς το μεσημέρι, ήτοι 50% περισσότεροι σε σύγκριση με εκείνους που επέλεξαν αυτό το μέσο για να παρακολουθήσουν την τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ μια ημέρα πριν, την ίδια ώρα, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών WMATA.

Οι διοργανωτές εκτιμούν επιπλέον ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων αναμένεται να ανέλθει μεταξύ 200.000 και 500.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της Ουάσιγκτον Κέβιν Ντόναχιου.

Πορείες λαμβάνουν επίσης χώρα στη Βοστόνη, το Ντένβερ, τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο.

Στην πορεία συμμετείχαν γνωστοί καλλιτέχνες όπως η Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Τζέικ Ζίλενχααλ αλλά και ο Μάικλ Μουρ.

