Οι στιγμές τρόμου στο Λούβρο! Ο δράστης στο έδαφος [pics, vids]

Ήταν νωρίς το πρωί της Παρασκευής (03.02.2017) όταν ο –αγνώστου εθνικότητας και ταυτότητας- άνδρας επιχείρησε να μπει στο Λούβρο από το εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου. Φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ (Ο Θεός είναι μεγάλος)», κράδαινε τη ματσέτα αλλά πριν συμβεί κάτι περισσότερο, ένας στρατιώτης (στη Γαλλία ισχύει ακόμη η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 και εκτός από την αστυνομία περιπολίες κάνει και ο στρατός) αντέδρασε άμεσα: πυροβόλησε τον δράστη στο στομάχι πέντε φορές. Τον τραυμάτισε σοβαρά αλλά χωρίς να απειλείται η ζωή του. Και ο στρατιώτης τραυματίστηκε ελαφρά, στο κεφάλι.

Η ώρα ήταν λίγο μετά τις 09:00 (τοπική ώρα) όταν οι στρατιώτες σταμάτησαν τον άνδρα. «Είχε μαζί του μια βαλίτσα και του απαγόρευσαν την είσοδο. Αμέσως μετά έβγαλε τη ματσέτα και επιτέθηκε» είπε αστυνομική πηγή. «Τότε ο αστυνομικός τον πυροβόλησε», πρόσθεσε. Πηγή της στρατιωτικής αστυνομίας που περιπολεί σε πόλεις – κλειδιά της Γαλλίας δήλωσε ότι οι στρατιώτες προσπάθησαν να παλέψουν με τον δράστη, πριν τελικά ανοίξουν πυρ. Ένας από τους στρατιώτες, πάνω στη μάχη, τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και νοσηλεύεται.

Οι φωτογραφίες που έρχονται στο φως δείχνουν τουλάχιστον τρεις στρατιώτες γύρω από τον πεσμένο στο έδαφος δράστη. Λίγο μακριά από το σώμα του άνδρα φαίνεται και η ματσέτα που είχε μαζί του. Σύμφωνα με την εφημερίδα L' Express στην κατοχή του δράστη, βρέθηκε και δεύτερη ματσέτα.

Ο συναγερμός ήταν άμεσος. Η περιοχή αποκλείστηκε, ο κοντινός σταθμός του Μετρό έκλεισε για το κοινό, ισχυρές δυνάμεις αναπτύχθηκαν, πάνοπλοι αστυνομικοί και στρατιώτες, σειρήνες ασθενοφόρων ακούγονταν παντού και ένα δεύτερο άτομο που «συμπεριφερόταν περίεργα» συνελήφθη αλλά είναι άγνωστο αν έχει σχέση με την επίθεση.

Η εκτίμηση είναι πως πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Την ώρα που ο άνδρας προσπάθησε να μπει στο Λούβρο, από το εμπορικό κέντρο Carrousel που βρίσκεται στο υπόγειο, μέσα στο μουσείο σύμβολο του Παρισιού βρίσκονταν 1.250 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλοί μαθητές. Μάλιστα, μια φωτογραφία δείχνει παιδιά να έχουν στριμωχτεί σε μια γωνιά για να προφυλαχθούν.

Το Λούβρο εκκενώθηκε, με τους πολίτες που βρίσκονταν μέσα στο μουσείο την ώρα της επίθεσης να αποχωρούν τρομοκρατημένοι.

Η επίθεση δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Ένας ακόμα ακραίος ισλαμιστής τρομοκράτης μόλις επιτέθηκε στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Οι τουρίστες αποκλείστηκαν. Η Γαλλία στην κόψη ξανά. Γίνε έξυπνη Αμερική» έγραψε ο Τραμπ σε ένα από τα… πρώτα tweets μόλις ξύπνησε!

A new radical Islamic terrorist has just attacked in Louvre Museum in Paris. Tourists were locked down. France on edge again. GET SMART U.S.