Οι τελευταίες τους στιγμές! Η μητέρα της νύφης καταπλακώθηκε από δέντρο

Η 61χρονη Margarita Mojarro καταπλακώθηκε από δέντρο και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση της κόρης της. Η άτυχη γυναίκα κηρύχθηκε νεκρή στο σημείο αφού απεγκλωβίστηκε από το δέντρο ευκάλυπτου.

"Η Margarita ήταν πολύ καλός άνθρωπος και πολύ τρυφερή μητέρα", δήλωσε η Guadalupe Cuevas, της οποίας ο γιος είναι παντρεμένος με την κόρη της Sonia. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 4.30 το απόγευμα του Σαββάτου ενώ έβγαζαν φωτογραφίες στη γαμήλια δεξίωση της κόρης της Patty.

Coroner IDs woman killed by a falling tree in #Whittier as 61-y/o Margarita Mojarro. Friends say she was mother of the bride. 11:30 on @ABC7 pic.twitter.com/mtNUIVBgBe