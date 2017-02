Οργή! Μαθαίνουν στους μαθητές πως να πνίξουν ένα γατάκι

Το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο χρησιμοποιείται σε εκατοντάδες ιδιωτικά σχολεία της Ινδίας, προτείνει στους μαθητές να τοποθετήσουν ένα γατάκι σε ένα κουτί στο οποίο έχουν ανοίξει τρύπες και ένα άλλο γατάκι σε ένα κουτί χωρίς τρύπες, προκειμένου να τους διδάξει τη σημασία του οξυγόνου για τα θηλαστικά.

«Βάλτε ένα μικρό γατάκι σε κάθε κουτί. Κλείστε τα κουτιά. Μετά από λίγη ώρα, ανοίξτε τα. Τι βλέπετε; Το γατάκι που βρίσκεται στο κουτί που δεν έπαιρνε αέρα είναι νεκρό», εξηγεί το κείμενο.

Υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των ζώων επεσήμαναν ότι πολλά σχολεία έχουν ήδη αποσύρει το εγχειρίδιο. Επίσης έλαβαν τη διαβεβαίωση από τον εκδότη του βιβλίου ότι το πείραμα αυτό θα αποσυρθεί από την επόμενη έκδοση.

This experiment is a part of the 4th grade curriculum in a reputed school in Delhi. WHAT THE ACTUAL FUCK?! pic.twitter.com/g6dwHNWqAD