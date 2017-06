Ένα νέο παιδί, μια κακή απόφαση, ένα λάθος ταξίδι και η ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει. Ο 22χρονος φοιτητής Ότο Γουόρμπιερ, λίγες μέρες μετά την απελευθέρωσή του και την επιστροφή του από τη Βόρεια Κορέα στις ΗΠΑ, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και στην οργή τους πολιτικούς της χώρας του.

Ήδη από τις πρώτες στιγμές που έγινε γνωστός ο θάνατος του νεαρού φοιτητή, που άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Σινσινάτι όπου νοσηλευόταν από τις 13 Ιουνίου όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ, τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον, κατηγόρησαν ευθώς τη Βόρεια Κορέα και το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Πολλά φρικτά πράγματα συνέβησαν. Όμως τουλάχιστον τον φέραμε σπίτι του για να είναι με τους γονείς του», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το θάνατο του 22χρονου, ανέφερε: «Η Μελάνια κι εγώ εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Όττο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τραγικό για έναν γονιό από το να χάσει ένα παιδί στο άνθος της ηλικίας του. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Ότο και με όλους όσους τον αγαπούσαν. Η μοίρα του κάνει πιο βαθιά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής μου να εμποδίσουμε τέτοιες τραγωδίες, το να πέφτουν αθώοι πολίτες στα χέρια τέτοιων καθεστώτων, που δεν σέβονται τους νόμους ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι ΗΠΑ καταδικάζουν ξανά τη βιαιότητα του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας καθώς θρηνούν το νέο του θύμα».

