Ορκωμοσία Τραμπ: Ουρές για ένα δωρεάν... τσιγαριλίκι [pics, vid]

Οι οργανωτές της εκδήλωσης (DCMJ) ανέμεναν μεγάλη συμμετοχή και είχαν προετοιμαστεί καταλλήλως: έφτιαξαν 8.500 τσιγαριλίκια. "Εδώ και τρεις εβδομάδες στρίβουμε τσιγάρα" εξήγησε χαμογελώντας ένας από αυτούς.

Ο Άλαν Άμστερνταμ ζητά πάνω απ' όλα να παραμείνει νόμιμη η χρήση μαριχουάνας στην Ουάσινγκτον. Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ, ο Τζεφ Σέσιονς, αντιτίθεται στη νομιμοποίηση της κάνναβης.

The line for #Trump420 is still backed up to Florida Ave.! Thank you to everyone for being patient! pic.twitter.com/H9LZCjN38k — DCMJ (@DCMJ2014) January 20, 2017



Από τον Φεβρουάριο του 2015 είναι νόμιμο να καλλιεργεί κανείς στο σπίτι του μέχρι και έξι φυτά ινδικής κάνναβης και να έχει στην κατοχή του έως και 56 γραμμάρια και να την χαρίζει, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι άνω των 21 ετών. Απαγορεύεται όμως η χρήση σε δημόσιους χώρους και κυρίως η αγορά και η πώληση της κάνναβης.

"Δεν πρόκειται για πολιτική εκδήλωση. Έχουμε στις τάξεις μας υποστηρικτές του Τραμπ, της (Χίλαρι) Κλίντον ή ακόμη και του Μπέρνι (Σάντερς). Όλοι όσοι στηρίζουν τη χρήση κάνναβης είναι καλοδεχούμενοι. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε γνωστό στον κόσμο ότι η κάνναβη είναι νόμιμη εδώ και περιμένουμε να παραμείνει νόμιμη. Το μήνυμά μας στον Ντόναλντ Τραμπ είναι: μην αγγίζετε", συνέχισε ο Άμστερνταμ.

Biggest crowds I've seen so far: hundreds lined up at DuPont Circle, apparently waiting for free joints? pic.twitter.com/3DQiBYTmHq — Kate Davidson (@KateDavidson) January 20, 2017

Η Νάταλι ντε Λεόν, μέλος της οργάνωσης, μοίραζε τα τσιγάρα ένα προς ένα και, φυσικά, η ουρά που είχε σχηματιστεί δεν τελείωνε γρήγορα. Η νεαρή ακτιβίστρια αγωνίζεται για τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. "Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που υποφέρουν και η κάνναβη θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο τους", σημείωσε, χαρακτηρίζοντας "γελοίο" να επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ δημοσίως, όχι όμως και η χρήση μαριχουάνας.

There are both Trump supporters and protestors here at Dupont Circle for the free joints @nbcwashington pic.twitter.com/6MOsi2K4zR — Aimee Cho (@AimeeCho4) January 20, 2017



Η Ντον Λι-Κάρτι συμμετείχε στην εκδήλωση για να προβάλει τα ιατρικά οφέλη της κάνναβης. Ισχυρίζεται ότι η 9χρονη κόρη της θεραπεύτηκε χάρη σε μια θεραπεία βασισμένη στη χρήση κάνναβης.