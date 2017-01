Ορκωμοσία Τραμπ: Ποζάρει, γράφει τον λόγο του, tweetάρει! [pic]

Μπορεί να είναι ο λιγότερο δημοφιλής Πρόεδρος των ΗΠΑ, πριν καν ορκιστεί μάλιστα, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ελπίζει να αλλάξει την κατάσταση. Η ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου, ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να... γυρίσει το παιχνίδι και να δει τα ποσοστά του να ανεβαίνουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ίσως, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει κρατώντας τον λόγο που θα εκφωνήσει την μεγάλη βραδιά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο μήνυμά του, "writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday".

Δηλαδή "γράφοντας τον λόγο της ορκωμοσίας μου στον χειμερινό Λευκό Οίκο, Mar-a-Lago, τρεις εβδομάδες πριν. Ανυπομονώ για την Παρασκευή".

Εκτός από το... αποφασιστικό του βλέμα, καλό θα είναι να εξηγήσουμε τί εννοεί αναφερόμενος στον "χειμερινό Λευκό Οίκο".

Αδιανόητο! Σεξιστικά σχόλια από Πούτιν προς υπεράσπιση του Τραμπ! Ιερόδουλες και σκάνδαλα...

Το Mar-a-Lago, λοιπόν, είναι ένα εμβληματικό ακίνητο στο Palm Beach, της Φλόριντα, που χτίστηκε μεταξύ 1924 και 1927 από την Marjorie Merriweather Post, με το όραμα να αποτελεί το χειμερινό "καταφύγιο" του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου.

Αυτή την περίοδο ανήκει στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ και το συνολικής έκτασης 10 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων σπίτι, διαθέτει 126 δωμάτια (!) αλλά και το Mar-a-Lago Club, ένα ιδιωτικό όμιλο με ξενώνες, σπα και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις.

Δείτε το tweet