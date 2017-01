Ορκωμοσία Τραμπ: Τριήμερο γλέντι, μέτρα και... διαδηλώσεις [pics]

Από το από απόγευμα της Πέμπτης (19-01-2017) θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις για την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ. Συναυλίες, ομιλίες και θρησκευτικές τελετές θα “πρωταγωνιστήσουν” το τριήμερο, καθώς το γλέντι θα τελειώσει το απόγευμα του Σαββάτου. Ήδη έχουν στηθεί οι πρώτοι πάγκοι με μπλουζάκια για τον Τραμπ, ενώ αμερικανικές σημαίες έχουν τοποθετηθεί παντού.

Αστακός η Ουάσιγκτον

Η Ουάσινγκτον θα μετατραπεί σε ένα πραγματικό φρούριο καθώς περίπου 28.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, χιλιόμετρα κάγκελα, οδοφράγματα, απορριμματοφόρα γεμάτα με άμμο θα χρησιμοποιηθούν ως μέτρα ασφαλείας αποκλείοντας μια περιοχή έκτασης 8 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Ο διοικητής της αστυνομίας Πίτερ Νιούσχαμ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε μαζικές συλλήψεις, αν και οι αρχές ελπίζουν ότι αυτό δεν θα είναι απαραίτητο.

Το πλήθος που αναμένεται να συγκεντρωθεί εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο από τα 2 εκατομμύρια που είχαν παρακολουθήσει την πρώτη ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα το 2009.

Διαδηλώσεις... παντού και χιλιάδες τσιγαριλίκια

Περίπου 30 οργανώσεις, που σύμφωνα με τους επικεφαλής τους θα συγκεντρώσουν σχεδόν 270.000 διαδηλωτές έχουν λάβει άδεια για να πραγματοποιήσουν πορείες ή συγκεντρώσεις πριν, στη διάρκεια και μετά την τελετή ορκωμοσίας. Ωστόσο, αναμένεται να υπάρξουν και διαδηλωτές που δεν έχουν πάρει άδεια.

Μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις αναμένεται να είναι η Πορεία των Γυναικών στην Ουάσινγκτον το Σάββατο, στην οποία οι διοργανωτές αναμένουν ότι θα συμμετάσχουν 250.000 άνθρωποι.

Εκατοντάδες άλλες ανάλογες Πορείες Γυναικών αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Μια διαδήλωση κατά του Τραμπ είναι επίσης προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη σήμερα το βράδυ έξω από τον Πύργο του Τραμπ, στην οποία θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος της πόλης Μπιλ ντε Μπλάζιο, ο σκηνοθέτης Μάικλ Μουρ και οι ηθοποιοί Μαρκ Ράφαλο και Άλεκ Μπόλντουιν.

Μια μεγάλη ομάδα διαδηλωτών, η Disrupt J20, έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει διαδηλώσεις σε κάθε ένα από τα 12 σημεία ελέγχου που θα έχουν τοποθετηθεί στην Ουάσινγκτον ενώ θέλει και να εμποδίσει την πρόσβαση στο National Mall.

Μια από τις διαδηλώσεις θα συνοδεύεται από ένα σύννεφο καπνού, καθώς οι υποστηρικτές της νομιμοποίησης της χρήσης μαριχουάνας πρόκειται να εκφράσουν έμπρακτα την αντίθεσή τους στον διορισμό από τον Τραμπ στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης του γερουσιαστή της Αλαμπάμα Τζεφ Σέσιονς, που αντιτάσσεται στη νομιμοποίηση της κάνναβης.

Η οργάνωση που διοργανώνει τη διαμαρτυρία αυτή σκοπεύει να μοιράσει 4.200 τσιγάρα μαριχουάνας και να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να τα ανάψουν.

Τα tweet του Τραμπ για την σπουδαία Αμερική

Και ενώ οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να υποδεχτούν και επίσημα τον νέο Πρόεδρο τους, εκείνος... tweetαρει και πάλι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε για την αυριανή ορκωμοσία: “Ετοιμάζομαι για να φύγω για την Ουάσιγκτον. Το ταξίδι ξεκινάει και εγώ θα δουλέψω και θα παλέψω πολύ σκληρά για να κάνω αυτό το ταξίδι σπουδαίο για τον αμερικανικό λαό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μαζί θα ξανακάνουμε σπουδαία την Αμερική”.

Getting ready to leave for Washington, D.C. The journey begins and I will be working and fighting very hard to make it a great journey for..