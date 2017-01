"Arrival", "Hacksaw Ridge", "Hidden Figures", "Lion", "Moonlight", "Fences", "Hell of High Water", "La La Land" και "Manchester by the Sea" είναι οι ταινίες που θα διεκδικήσουν το Oscar καλύτερης ταινίας.

Arrival

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Fences

Hell of High Water

La La Land

Manchester by the Sea