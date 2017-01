Όσκαρ 2017: Αυτοί είναι οι 3 Έλληνες που διεκδικούν χρυσό αγαλματίδιο [vids]

Ποιοι είναι οι Έλληνες που διεκδικούν το χρυσό αγαλματίδιο στα Oscars 2017;

Ο Γιώργος Λάνθιμος σπούδασε κινηματογραφική και τηλεοπτική σκηνοθεσία στη Σχολή Σταυράκου στην Αθήνα. Από το 1995 έχει σκηνοθετήσει ταινίες, θεατρικά έργα, videodance και αρκετές τηλεοπτικές διαφημίσεις. Ήταν επίσης μέλος της δημιουργικής ομάδας που σχεδίασε την έναρξη και τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Το 2009, η ταινία του Κυνόδοντας κέρδισε το βραβείο "Ένα Κάποιο Βλέμμα" ("Prix Un Certain Regard") στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών του 2009.Στις 25 Ιανουαρίου 2011 ανακοινώθηκε πως ο Κυνόδοντας είναι υποψήφιος για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας 2010.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2011 τιμήθηκε με το Βραβείο Osella Καλύτερου Σεναρίου στο Φεστιβάλ της Βενετίας για την ταινία Άλπεις, ενώ το 2015 τιμήθηκε με το Βραβείο Κριτών του Φεστιβάλ Καννών για την ταινία Ο Αστακός.

Ο Ευθύμης Φιλίππου, γεννημένος το 1977, είναι Έλληνας κειμενογράφος διαφημίσεων, συγγραφέας και σεναριογράφος. Το 2009 συνυπέγραψε με το σεναριογράφο και σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο, την ταινία «Κυνόδοντας», η οποία βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών με το βραβείο «Ένα Κάποιο Βλέμμα» (Un Certain Regard), ενώ έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το χειμώνα του 2010.

Ένα χρόνο μετά, η ταινία «Άλπεις» του ίδιου συγγραφικού διδύμου τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με διάφορα εβδομαδιαία και μηνιαία έντυπα ως εξωτερικός συνεργάτης. Το 2009 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα».

Το 2013 συνεργάστηκε εκ νέου με το Λάνθιμο στο πρώτο τους αγγλόφωνο πρότζεκτ με τίτλο «Lobster» (σημαίνει «Αστακός»), το σενάριο του οποίου βραβεύτηκε πριν την ολοκλήρωση της ταινίας στη Cinemart του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ. Το συγγραφικό δίδυμο θα διεκδικήσει πλέον το Όσκαρ σεναρίου για την ταινία "Αστακός".

Η Δάφνη Ματζιαράκη, φοιτήτρια δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Berkeley, έχει ήδη τιμηθεί με Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Στον διαγωνισμό πήραν μέρος φοιτητές από 286 Πανεπιστήμια της Αμερικής και 95 ξένα Πανεπιστήμια, ενώ η επιτροπή έλαβε 1749 ταινίες.

The Team! After shooting an interview with an ex-elephant poacher in #Kenya. Thanks @ucbsoj pic.twitter.com/xCQtCH3ktN