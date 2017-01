Πακιστάν: Τουλάχιστον 21 νεκροί από έκρηξη [pics]

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια γεμάτη λαχαναγορά στην Παρατσινάρ, πρωτεύουσα της επαρχίας Κούραμ που βρίσκεται στα σύνορα με το Αφγανιστάν, δήλωσε ο Σαΐντ Χουσάιν Τούρι μέλος της Εθνοσυνέλευσης της επαρχίας.

«Έχουμε λάβει 21 πτώματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την επίθεση», είπε ο Τούρι, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί ομαδική κηδεία και διαδήλωση για την επίθεση. Εξάλλου επεσήμανε ότι ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

At least 6 killed, 30 others injured when a bomb went off inside a vegetable market in NW #Pakistan Sat morning: local media @DunyaNews pic.twitter.com/H7nrGRwUt4