`Παραλύει` η Ιταλία από οδηγούς ταξί! [pics]

Οι ταξιτζήδες διαμαρτύρονται για το μέτρο που ψηφίζεται σήμερα στην γερουσία της Ρώμης και αναβάλει, για το 2018, την επιβολή περιορισμών στις εταιρίες που προσφέρουν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.

Το συγκεκριμένο μέτρο, παράλληλα, επιτρέπει στους οδηγούς των αυτοκινήτων αυτών, να μπορούν να εργάζονται σε όλη την Ιταλία, χωρίς τους μέχρι τώρα περιορισμούς και, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, ευνοεί και την εφαρμογή Uber, η οποία χρησιμεύει, πάντα, για μετακινήσεις μέσα στις πόλεις.

#Italy taxi drivers in #Milan, #Turin & #Rome put their brakes on today in #strike against proposed pro- #Uber regulations. pic.twitter.com/hNHGjNu9gT