Παρίσι: Επεισόδια για την υπόθεση βιασμού 22χρονου από αστυνομικό [vids]

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Μπομπινί, που βρίσκεται κοντά στο Ολνέ σου Μπουά, και φώναζαν «δικαιοσύνη για τον Τεό». Ο 22χρονος χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφού τραυματίστηκε σοβαρά στην πρωκτική περιοχή. Ένας αστυνομικός κατηγορείται για βιασμό και ακόμα τρεις για άσκοπη χρήση βίας. Και οι τέσσερις έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους.

Επεισόδια!

«Η αστυνομία βιάζει», «Δεν είμαι μπαμπούλα (λέξη υβριστική για τους μαύρους πολίτες)», «Η αστυνομία σκοτώνει αθώους», είναι μερικά μόνο από τα συνθήματα που είχαν γράψει οι διαδηλωτές στα πλακάτ τους. Η κινητοποίηση ξεκίνησε ήρεμα, ωστόσο, κάποια στιγμή οι διαδηλωτές ξεκίνησαν να πετούν πέτρες και αντικείμενα προς τους αστυνομικούς.

«Κάποια οχήματα, ανάμεσά τους και βανάκια των ΜΜΕ, τυλίχθηκαν στις φλόγες και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να διασωθεί ένα μικρό παιδί που βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο καιγόταν», αναφέρει ανακοίνωση των αρχών.

«Τα παιδιά μας είναι Γάλλοι», φώναξε μία γυναίκα, η οποία φορούσε παραδοσιακή αφρικανική φορεσιά κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης και προσέθεσε ότι «είναι ντροπή να βλέπει κανείς τι συμβαίνει σήμερα στον τόπο των δικαιωμάτων του ανθρώπου».

Τα συνθήματα των διαδηλωτών θύμιζαν ακόμα την υπόθεση των δύο νέων που σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία μέσα σε ένα εργοστάσιο ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, κάτι που αποτέλεσε την αιτία για τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στα υποβαθμισμένα γαλλικά προάστια το 2005.

????‼️???????? #France: Second night in a row violent clashes between police and rioters in #Paris. pic.twitter.com/fBCC1d8fEo