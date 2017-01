Τρόμος στον Καναδά - Εισβολή σε τζαμί στο Κεμπέκ με έξι νεκρούς

Τρόμος και πανικός επικράτησαν το απόγευμα της Κυριακής (΄29.01.2017, ώρα Καναδά) σε τζαμί στην Πόλη του Κεμπέκ στον Καναδά, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε τζαμί και άρχισαν να πυροβολούν κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για την απογευματινή προσευχή. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές του Καναδά θεωρούν πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και ήδη έχουν συλλάβει δυο ύποπτοι. Παρά τις αναφορές μαρτύρων πως οι δράστες ήταν τρεις, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως δεν υπάρχουν στοιχεία πως οι ένοπλοι ήταν περισσότεροι.

Σύμφωνα με μάρτυρα, ένοπλοι εισέβαλλαν σε τέμενος με περίπου 40 άτομα και άρχισαν να πυροβολούν, γύρω στις 8:00 μ.μ. τοπικής ώρας χθες (3:00 π.μ. ώρα Ελλάδας σήμερα). Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες ήταν δυο. Η επίθεση κατά μουσουλμάνων στον Καναδά έρχεται την ώρα που η υφήλιος "βράζει" για το διάταγμα - ντροπή του Ντόναλντ Τραμπ που ουσιαστικά κλείνει τα σύνορα των ΗΠΑ για πολίτες επτά - κυρίως μουσουλμανικών - κρατών και έχει προκαλέσει χάος στα αεροδρόμια και διαδηλώσεις σε όλη τη ώρα.

Αυτόπτης μάρτυτας, μιλώντας στο Radio Canada, δήλωσε πως τουλάχιστον ένας από τους δράστες φώναξε "Αλλαχού Ακμπάρ (Ο Θεός είναι μεγάλος)". "Ο ένας άρχισε να πυροβολεί. Μόλις άνοιξε πυρ, άρχισε να φωνάζει "Αλλαχού Αλμπάρ". Οι σφαίρες χτύπησαν ανθρώπους που προσεύχονταν. Μια σφαίρα πέρασε πάνω από το κεφάλι μου", είπε σημεινόνοταν πως οι δράστες είχαν "πολύ καλή τοπική προφορά".

Η τοπική εφημερίδα Le Soleil ανέφερε πως σύμφωνα με πληροφορίες της, ο ένας από τους δράστες είναι ένας 27χρονος από το Κεμπέκ και ο δεύτερος ήταν οπλισμένος με καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα που μίλησε στο Radio Canada, ανάμεσα στους πιστούς που προσεύχονταν την ώρα της επίθεσης βρίσκονται και παιδιά ηλικίας ακόμη και τριών ετών. "Υπήρχαν παιδιά, ήταν εκεί ένα παιδί τριών ετών με τον πατέρα του". Σύμφωνα με το Radio Canada, οι άνδρες πιστοί προσεύχονταν στο ισόγειο και οι γυναίκες με τα παιδιά σε όροφο του τεμένους.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο twitter, η αστυνομία του Κεμπέκ ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο τέμενος έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε γνωστό πως δυο άτομα έχουν συλληφθεί αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. "Απόψε, οι Καναδοί πενθούμε για εκείνους που σκοτώθηκαν σε μια επίθεση από δειλούς. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους" έγραψε στο twitter.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.

I've just spoken with Premier @phcouillard and am being briefed by our officials. We have offered any & all assistance needed.