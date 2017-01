Πέθανε μέλος των Black Sabbath [pics, vid]

«Είμαι πολύ λυπημένος από την είδηση του θανάτου ενός από τους πιο αγαπημένους και κοντινούς μου φίλους, του Τζεφ Νίκολς(Geoff Nicholls). Έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα και έχασε τη μάχη το πρωί σήμερα», έγραψε ο Τόνι Αϊόμι. Ο Οζι Οζμπορν, ο τραγουδιστής των Black Sabbath, εξέφρασε στο Twitter τη λύπη του για τον θάνατο του «μεγάλου φίλου» του.

Η πρώτη συνεργασία του Τζεφ Νίκολς με το συγκρότημα χρονολογείται στο 1980 στο άλμπουμ «Heaven and Hell», ενώ το 1985 έγινε «επίσημο» μέλος του. Αποχώρησε από τους Black Sabbath το 2004.

Ποιος ήταν ο Τζεφ Νίκολς

Ο Τζεφ Νίκολς γεννήθηκε στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας τον Φεβρουάριο του 1948. Το 1974 έγινε μέλος των Bandy Legs οι οποίοι δύο χρόνια αργότερα μετονομάστηκαν σε Quartz. Το 1976 υπέγραψαν συμβόλαιο με την "Jet Records" και το 1977 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο άλμπουμ τους, σε παραγωγή του κιθαρίστα των Black Sabbath, Τόνι Αϊόμι, ενώ στο δίσκο συμμετείχε ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι και ο τότε τραγουδιστής των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν. Το συγκρότημα βρισκόταν συνεχώς σε περιοδεία, παίζοντας στο φεστιβάλ του Ρέντινγκ το 1976 και το 1977.

To 1979, ο Νίκολς αποχώρησε για να γίνει δεύτερος κιθαρίστας των Black Sabbath και ανέλαβε το μπάσο για ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε φύγει ο Γκίζερ Μπάτλερ. Μετά την επιστροφή του Μπάτλερ, ο Νίκολς ανέλαβε τα πλήκτρα, ως γκεστ μουσικός στο άλμπουμ "Heaven and Hell" και συνέχισε έτσι μέχρι το 1985. Από το "The Seventh Star" του 1986 μέχρι το "Reunion" του 1998 ηχογραφούσε ως βασικό στέλεχος του συγκροτήματος, λαμβάνοντας μέρος και στην συνθετική διαδικασία των τραγουδιών.

Ο Νίκολς παρέμεινε επίσημο μέλος των Black Sabbath μέχρι το 2004. Έχει συμμετάσχει στα άλμπουμ "Back Where I Belong" και "Scream" του παλιού τραγουδιστή των Black Sabbath, Τόνι Μάρτιν, με τον οποίο συνεργάζεται στο συγκρότημα Headless Cross. Το 2011, επανενώθηκαν οι Quartz, οι οποίοι είχαν διαλυθεί το 1983. Η πρώτη τους συναυλία πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς στο "The Asylum" του Μπέρμιγχαμ, με το συγκρότημα να κυκλοφορεί το ζωντανά ηχογραφημένο "LIVE And Revisited", τον Μάιο του 2013.