Πέθανε ο Αμερικανός φοιτητής που κρατούνταν φυλακισμένος στη Βόρεια Κορέα

Ο νεαρός Αμερικανός είχε επαναπατριστεί στις 13 Ιουνίου, αφού απελευθερώθηκε μετά από διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Βόρεια Κορέα και ΗΠΑ, αλλά έπεσε σε κώμα λίγο αφού γύρισε στις ΗΠΑ. Όταν έφτασε στο Σινσινάτι, δεν μπορούσε να μιλήσει, ούτε να δει ούτε και να αντιδράσει σε οποιαδήποτε εντολή.

Ο Γουόρμπιερ είχε καταδικαστεί πριν από ένα χρόνο από Ανώτατο Δικαστήριο της Βόρειας Κορέας σε 15 χρόνια καταναγκαστικά έργα για «εχθρικές δραστηριότητες και συνωμοσία».

«Δυστυχώς, η φρικτή και βασανιστική μεταχείριση που είχε ο γιος μας στα χέρια των Βορειοκορεατών σιγούρευσε ότι καμία άλλη έκβαση δεν ήταν πιθανή εκτός από την θλιβερή που βιώσαμε σήμερα», ανέφερε η οικογένεια του 22χρονου φοιτητή μετά από τον θάνατό του στις 2.20 μ.μ. στο ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου του Σινσινάτι.

Ο Ότο Γουόρμπιερ είχε συλληφθεί στην Πιονγιάνγκ τον Ιανουάριο του 2016 κατηγορούμενος πως είχε κλέψει ένα… προπαγανδιστικό πόστερ. Όταν πριν από έξι μέρες επέστρεψε στο Σινσινάτι, ήταν σε κώμα, ανήμπορος να επικοινωνήσει με το περιβάλλον εξαιτίας εγκεφαλικής βλάβης.

Οι Βόρεια Κορέα υποστήριξε ότι η κατάστασή του οφειλόταν σε αλλαντίαση, σπάνια αλλά βαριά δηλητηρίαση που προκαλείται από τις τοξίνες ενός βακτηρίου και γι’ αυτό τον απελευθέρωσαν για… «ανθρωπιστικούς λόγους». Ο 22χρονος έπεσε σε κώμα λίγο αφού πήρε ένα υπνωτικό χάπι.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο άτυχος φοιτητής δεν είχε εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού αλλά έχει εκτεταμένη απώλεια εγκεφαλικού ιστού, που σημαίνει πως ο εγκέφαλός του δεν μπορούσε να αιματώνεται σωστά για ένα μεγάλο διάστημα. Οι γιατροί επίσης δεν βρήκαν ίχνη δηλητηρίασης στον οργανισμό του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε στα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Γουόρμπιερ για το θάνατο του 22χρονου Όττο. «Η Μελάνια κι εγώ εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Όττο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τραγικό για έναν γονιό από το να χάσει ένα παιδί», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και δεν "ξέχασε" θα θυμίσει πως πιο αποφασισμένος γίνεται από την τραγωδία αυτή ώστε «να εμποδίσουμε τέτοιες τραγωδίες, το να πέφτουν αθώοι πολίτες στα χέρια τέτοιων καθεστώτων, που δεν σέβονται τους νόμους ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι ΗΠΑ καταδικάζουν ξανά τη βιαιότητα του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας καθώς θρηνούν το νέο του θύμα».

