`Πέθανε ο Boy George...`! Απίστευτη γκάφα ηθοποιού για τον θάνατο του George Michael!

Ανάμεσα τους και η ηθοποιός Σάρα Μισέλ Γκέλαρ, η οποία, όμως... μπερδεύτηκε και άρχισε να θρηνεί για τον χαμό του Boy George!

"Θέλεις πραγματικά να με πληγώσεις; Νομίζω το θέλεις 2016 - #ripboygeorge ήμουν πραγματικά μία από τις μεγαλύτερές σου φαν". Το tweet φυσικά διεγράφη, αλλά ένας χρήστης έσπευσε να το κρατήσει και να της γράψει: "Ψιτ ήταν ο George Michael".

Η ηθοποιός αφού ευχαρίστησε τους χρήστες που την διόρθωσαν τόνισε το τα νέα είναι το ίδιο λυπηρά.

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 25 Δεκεμβρίου 2016

And for the record yes I completely know the difference between Boy George and George Michael- I heard incorrectly. My intentions were good — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 Δεκεμβρίου 2016