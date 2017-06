Πέθανε ο οσκαρικός σκηνοθέτης του `Rocky`! Συντετριμμένος ο Σιλβέστερ Σταλόνε

Ο σκηνοθέτης πέθανε χθες από επιπλοκές καρκίνου του παγκρέατος, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλείται τον μεγαλύτερο γιο του σκηνοθέτη.

Απέναντι στην παγκόσμια επιτυχία της ταινίας, ο Σταλόνε θα υποδυθεί τον διάσημο πυγμάχο έξι φορές στον κινηματογράφο μεταξύ 1976 και 2006

Το 1976, η ταινία "Rocky", που αναφέρεται στην ιστορία του πυγμάχου Ρόκι Μπαλμπόα, τον οποίο υποδύθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, κέρδισε τρία Όσκαρ, μεταξύ τους αυτό της καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ο 'Αβιλντσεν σκηνοθετεί επίσης το 1984 το "Karate Kid". Η ταινία αφηγείται πώς ένας έφηβος αποκτά αυτοπεποίθηση μέσα από την εσωτερική πειθαρχία και τον σεβασμό που διδάχτηκε από τα μαθήματα καράτε.

"Δεκαετίες ολόκληρες, οι ζωηρές περιγραφές του στην ενσάρκωση της νίκης, του θάρρους και του αισθήματος, κατέκτησαν τις καρδιές πολλών γενιών Αμερικανών" δήλωσε ο Πάρις Μπάρκλεϊ, πρόεδρος του αμερικανικού συνδικάτου σκηνοθετών.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε απέτισε φόρο τιμής στον σκηνοθέτη που τον έκανε διάσημο αναρτώντας στο λογαριασμό του το μήνυμα: "Ο σπουδαίος σκηνοθέτης Τζον Τζ. 'Αβιλντσεν που κέρδισε το 'Οσκαρ για τη σκηνοθεσία του Ρόκι! Αναπαύσου εν ειρήνη. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα σκηνοθετήσεις επιτυχίες στον παράδεισο. Σ΄ευχαριστώ, Sly".

The great director John G. Avildsen Who won the Oscar for directing Rocky! R. I. P. I'm sure… https://t.co/DVa9stDqPA