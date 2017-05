Πιλότος... για σκότωμα! Κοιμήθηκε και άφησε το πηδάλιο στα χέρια μαθητευόμενου! [pics]

Ο Amir Akhtar Hashmi, πιλότης της εταιρείας PIA, είχε υπό την εποπτεία του την εκπαίδευση του εκπαιδευόμενου πιλότου Ali Hassan Yazdani, κατά την διάρκεια της πτήσης.

Ο νεαρός πιλότος μπήκε στο κόκπιτ του αεροσκάφους, μαζί με έναν ακόμη έμπειρο πιλότο, τον Mohammad Asad Ali, ωστόσο λίγο μετά την απογείωση της πτήσης PK-785, που ξεκίνησε από το Ισλαμπαμπάντ, ο πιλότος έδωσε τον έλεγχο στον άπειρο εκπαιδευόμενο και πήγε στην πρώτη θέση, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, κοιμήθηκε!

