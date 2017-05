Πίπα: Εκτός γάμου η Μέγκαν και τα... φόρεσε μαύρα! Έκατσε χωριστά από τον Χάρι! [pics]

Δεν θα επέτρεπε σε καμία άλλη γυναίκα να την επισκιάσει και αυτό το είχε κάνει σαφές εδώ και καιρό δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος των media για τη διάσημη ηθοποιό που έχει σχέση ο πρίγκιπας Χάρι Μέγκαν Μαρκλ. Φαίνεται πως η Πίπα Μίντλετον δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να βρεθεί στην ίδια δυσάρεστη θέση με την αδερφή της και αποφάσισε να βάλει τα όριά της. Απέκλεισε έτσι την κοπέλα του πρίγκιπα Χάρι και διάσημη ηθοποιό Meghan Markle από τον γάμο της με τον χρηματιστή Τζέιμς Μάθιους.

H 33χρονη Πίπα Μίντλετον είχε ανακοινώσει στους φίλους της πως στον γάμο της με τον James Matthews θα καλούσε μόνο όσους είναι παντρεμένοι! Με αυτόν τον τρόπο απέκλειε εμμέσως πλην σαφώς τη γνωστή ηθοποιό και σύντροφο του πρίγκιπα Χάρι. Ήταν πριν από καιρό που η παρουσία του πρίγκιπα Χάρι με τη Meghan Markle στον γάμο φίλου του στην Τζαμάικα προκάλεσε φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης και για αυτόν τον λόγο η Πίπα Μίντλετον αποφάσισε να την αποκλείσει μια και καλή από τον γάμο της.

Ο πρίγκιπας Χάρι αναγκάστηκε να εμφανιστεί μόνος του στον γάμο, ενώ όλη την ώρα ήταν μαζί με τον αδελφό του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ακόμα και στη γαμήλια δεξίωση η Μέγκαν Μαρκλ δεν μπορούσε να καθίσει δίπλα στον σύντροφό της πρίγκιπα Χάρι. Σύμφωνα με το προσωπικό που σέρβιρε τους καλεσμένους, ήταν έτσι σχεδιασμένη η λίστα που δεν επέτρεπε στα ζευγάρια να κάθονται μαζί.

Τι και αν η Μέγκαν Μαρκλ είχε ταξιδέψει 3.000 μίλια για να παραστεί στον γάμο της χρονιάς; Δεν υπήρχε καμία εξαίρεση ούτε για εκείνη. Βέβαια ο πρίγκιπας Χάρι έκανε πάνω από 100 μίλια για να πάρει τη Μέγκαν Μαρκλ από το παλάτι του Κένσινγκτον και να πάνε μαζί στη γαμήλια δεξίωση. Αυτό όμως που συζητιέται πολύ είναι το χρώμα που επέλεξε η Μέγκαν Μαρκλ για το φόρεμά της. Γιατί μπορεί να μην τα έβαψε μαύρα που δεν ήταν καλεσμένη στον γάμο της χρονιάς, αλλά τα... φόρεσε μαύρα για τη δεξίωση όπου εμφανίστηκε με total black look!

