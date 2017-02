Ποια Μελάνια; Η Ιβάνκα απόλυτο `αφεντικό` στο Λευκό Οίκο [pic]

Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο είναι πολύ κοντά στον πατέρα της, εγκαταλείποντας με την οικογένειά της (ο άνδρας της άλλωστε είναι σύμβουλος του μπαμπά της) τη Νέα Υόρκη για να μετακομίσει στην Ουάσινγκτον, όχι μόνο τον συνοδεύει σε επίσημες υποχρεώσεις του αντίθετα από τη σύζυγό του αλλά με τις αναρτήσεις της στα social media δείχνει πως ο Λευκός Οίκος είναι, πια, το γήπεδό της.

Όπως με τη φωτογραφία που ανέβασε στο twitter και δείχνει την ίδια και τον μικρότερο γιο της Θίοντορ στον Λευκό Οίκο. Είναι η στιγμή που μιλάει στο τηλέφωνο και κρατά τον μπόμπιρα (τον προσωπικό της βοηθό όπως τον αποκαλεί) στην αγκαλιά της.

Taking a call in the White House with my personal assistant Theodore. pic.twitter.com/7BY5jef0gw