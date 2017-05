Πρόκειται για την “Orchidea” που διαφημίζεται με το μότο “Ramadan is coming” κατά το “Winter is coming” και έχει παρόμοια υπόθεση με αυτή του Game of Thrones.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 27 Μαΐου και θα προβληθεί από το Άμπου Ντάμπι TV.

Πηγή: Daily Sabah