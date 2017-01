Ποιό Μεξικό; `Τείχος` σε όλη την Αμερική `σηκώνει` ο Τραμπ και `μουδιάζει` την υφήλιο

"Κανείς δεν ξέρει να χτίζει καλύτερα από εμένα και γι' αυτό, το τείχος που θα χτίσω στα σύνορα με το Μεξικό θα είναι το καλύτερο τείχος όλων των εποχών" έλεγε και... ξανά έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο και φαίνεται πως πήρε φόρα, επεκτείνοντας τις φιλοδοξίες του, με στόχο να χτίσει κι ένα τείχος σε όλη τη χώρα, με πρόσχημα τις τρομοκρατικές απειλές.

Και κάπως έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις... με το καλημέρα με τις πρώτες υπογραφές του. Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ απαγόρευσε για 90 ημέρες την έκδοση βίζας για τους πολίτες επτά χωρών (σ.σ. Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν και Υεμένη) με στόχο να εμποδίσει την είσοδο στο αμερικανικό έδαφος "ριζοσπαστών ισλαμιστών τρομοκρατών".

Ο Τραμπ ανέστειλε επίσης για 120 ημέρες το πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων στις ΗΠΑ, με τα μέτρα αυτά να προκαλούν από χθες πολλές διαδηλώσεις σε κάθε γωνιά της χώρας. Εκτός από αυτό, ωστόσο, έφερε και... αντίδραση, αφού ήδη το Ιράν κατέφυγε σε "αντίποινα", απαντώντας με απαγόρευση εισόδου των Αμερικανών πολιτών στο έδαφός του!

Ένα διάταγμα που δείχνει εξαρχής τις προθέσεις του νέου Πλανητάρχη...

Διαδηλώσεις σε αεροδρόμια!

Η απόφαση αυτή του νέου προέδρου των ΗΠΑ έχει στείλει... στα κάγκελα χιλιάδες αμερικανούς και μη πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται και σε πολλά αεροδρόμια υπάρχουν διαδηλώσεις.

