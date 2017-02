Πόλεμος πλανητάρχη - εξολοθρευτή! Nέο μήνυμα Τραμπ κατά Σβαρτσενέγκερ!

Μετά τον πρώτο γύρο διαμάχης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συνεχίζει την κόντρα με νέο μήνυμά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξαναχτύπησε στο Twitter κατά του διάσημου ηθοποιού. "Ναι, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκανε πολύ κακή δουλειά ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια και ακόμα χειρότερη στο "Apprentice"... τουλάχιστον προσπάθησε σκληρά!".

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!