Πορτογαλία - Φωτιά: Τηλεφώνημα Παυλόπουλου στον Πρόεδρο ντε Σόουζα

Στο τηλεφώνημα, ο Προκόπης Παυλόπουλος εξέφρασε τη συμπαράστασή του και τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού στη δοκιμασία που περνάει η Πορτογαλία, από την πύρινη λαίλαπα που έχει στοιχίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων.

Τον κ. Παυλόπουλο συνδέει μακρά φιλία με τον Πορτογάλο Πρόεδρο, καθώς οι δύο άνδρες έχουν κοινή ακαδημαϊκή πορεία, είναι καθηγητές της Νομικής.

Συλληπητήρια για τα θύματα της δασικής πυρκαγιάς στην Πορτογαλία εκφράζει και το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση στα αγγικά στον λογαριαμό του στο twitter.

"Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα της τραγικής δασικής πυρκαγιάς στην Πορτογαλία. Συλληπητήρια στις οικογένειες, τον λαό και την κυβέρνηση της χώρας".

Our thoughts are with the victims of the tragic forest fires in #Portugal. Condolences to the families, people and government of ????????