Πως η Μέρκελ έκλεψε την καρδιά του Τριντό

Dinner mit der Kanzlerin: Kanadas Premierminister @justinpjtrudeau und Angela Merkel trafen sich am Abend im kleinen Kreis. Heute steht eine Fortsetzung der Gespräche im Kanzleramt an. Themen sind unter anderem die bilateralen Beziehungen. --- Dining with the Chancellor: On the occation of his meeting in Germany, Canada‘s Prime Minister Justin Trudeau and Angela Merkel started off with a dinner. Today, among other topics, the bilateral relations are on the agenda.

A post shared by Angela Merkel (@bundeskanzlerin) on Feb 17, 2017 at 12:50am PST