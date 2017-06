Πόσα θες να μας... τρελάνεις Ντόναλντ; Τραμπ για Κόμεϊ και ηχογραφήσεις

Τότε, διεμήνυσε σε ένα tweet του ότι ο πρώην διευθυντής του FBI καλά θα έκανε να εύχεται να μην υπάρχουν «κασέτες» που δικαιώνουν τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Δείτε το

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Μαΐου 2017

Σε νέα σειρά μηνυμάτων του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, ο Τραμπ ανέφερε: «Παρ' όλα τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί ηλεκτρονικών παρακολουθήσεων, υποκλοπών, πτώσης των μασκών και παράνομων διαρροών πληροφοριών, δεν έχω ιδέα για το εάν υπάρχουν "κασέτες" ή καταγραφές των συζητήσεών μου με τον Τζέιμς Κόμεϊ, αλλά δεν έκανα, και δεν έχω, τέτοιες ηχογραφήσεις».

Δείτε τα... φρέσκα tweets

With all of the recently reported electronic surveillance, intercepts, unmasking and illegal leaking of information, I have no idea... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Ιουνίου 2017