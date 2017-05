Πρίγκιπας Φίλιππος: Έκανε (βρετανικό) χιούμορ για την παραίτηση! Απολαύστε... υπεύθυνα [vid]

Και φυσικά το χιούμορ ήταν... βρετανικό. Ελαφρώς "κρύο" δηλαδή, αν και θα πρέπει να του δώσουμε ένα credit για την γρήγορη απάντηση και το λογοπαίγνιο, με δεδομένο πως οδεύει ολοταχώς στα 97 του χρόνια.

Μετά από 7 δεκαετίες αποφάσισε να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί ένα θρίλερ, με φήμες να δίνουν και να παίρνουν αφού από το βράδυ της Τετάρτης (03/05/2017) η Βασίλισσα είχε καλέσει στο Παλάτι όλο το προσωπικό από όλες τις Βασιλικές Κατοικίες προκειμένου να τους κάνει μια ανακοίνωση. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, 04.05.2017, δεν είχε γίνει καμία διαρροή από το Παλάτι. Το μόνο που είχε γίνει γνωστό ήταν ότι δεν υπήρχε θέμα υγείας τόσο για την Βασίλισσα όσο και για τον Πρίγκιπα Φίλιππο.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Βασιλική Οικογένεια ανέφερε ότι ο 96χρονος Πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου αποχωρεί από τα βασιλικά του καθήκοντα το φθινόπωρο και σε αυτή του την απόφαση έχει την πλήρη στήριξη της Βασίλισσας.

Ένα βίντεο του BBC, λοιπόν, δείχνει την πρώτη του δημόσια αντίδραση μετά την παραίτηση. Δείχνει τον Πρίγκιπα Φίλιππο να ανταλάσσει μια χειραψία με έναν άνδρα, πιθανότατα επισκέπτη του Μπάκιγχαμ, ο οποίος ακούγεται να του λέει: "Λυπάμαι που άκουσα πως αποσύρεστε", χρησιμοποιώντας την έκφραση "standind down".

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος, αμέσως του απαντά: "I cannot stand up much", δηλαδή "δεν μπορώ να μείνω πολύ όρθιος", κάνοντας λογοπαίγνιο με τις αντίθετες έννοιες "up" και "down".

Ο συνομιλητής του... ξεκαρδίστηκε με το αστείο και ο Πρίγκιπας Φίλιππος συνέχισε τις χειραψίες...

Δείτε το βίντεο