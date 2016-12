Η αιματοβαμμένη Μέρκελ και το ακροδεξιό παραλήρημα Ευρωπαίων ηγετών

Οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί συνδέουν την επίθεση με την πολιτική ανοιχτών συνόρων που ακολούθησε η Μέρκελ απέναντι στους πρόσφυγες και "ξεσαλώνουν" με ξενοφοβικά tweets, με φόντο την τραγωδία στο Βερολίνο.

Ο Ολλανδός ακροδεξιός ηγέτης Geert Wilders δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, με αίματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στο σακάκι της. κατηγορώντας τους “δειλούς ηγέτες” για “τσουνάμι” επιθέσεων από “ισλαμιστές τρομοκράτες”.

Σε προηγούμενο tweet είχε γράψει “Μας μισούν και μας σκοτώνουν. Και κανείς δεν μας προστατεύει. Οι ηγέτες μας μας προδίδουν. Χρειαζόμαστε μια πολιτική επανάσταση για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας.

