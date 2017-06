Πρωτοσέλιδο όλα τα λεφτά από τον Economist: Σωτήρας της Ευρώπης ο Μακρόν - Πνιγμένη η Μέι

Ο πρόεδρος της Γαλλίας περπατάει χαμογελαστός πάνω στο νερό... σαν άλλος Μεσσίας, την ώρα που η Τερέζα Μέι είναι πνιγμένη και το μόνο που ξεπροβάλλει από την θάλασσα είναι τα πόδια της.

Την φωτογραφία του Economist ανέβασε στο Twitter o δημοσιογράφος Stefan de Vries‏ σχολιάζοντας πως ακόμα και το περιοδικό έχει ως θρησκεία του τον Μακρόν.

Mon dieu ! Even @TheEconomist is getting religious about @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/EPGmpyEqz1