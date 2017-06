Πυροβόλησαν βουλευτή στην Βιρτζίνια!

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Η αστυνομία της Αλεξάντρια, που βρίσκεται σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από την Ουάσινγκτον, στην Πολιτεία της Βιρτζίνια, ανέφερε πως συνέλαβε τον άνδρα ο οποίος φέρεται ως ο δράστης των πυροβολισμών.

Ο ύποπτος «δεν συνιστά πλέον απειλή», διευκρίνισε η αστυνομία.

«Τα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία», διευκρίνισε η αστυνομία της Αλεξάντρια στον λογαριασμό της στο Twitter.

Ο Στιβ Σκάλις, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, περιλαμβάνεται στους τραυματίες, δήλωσε στο δίκτυο CNN ο βουλευτής Μο Μπρουκς, ο οποίος του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες.

«Ήμουν στο γήπεδο και ακούω ένα 'μπαμ', γυρνάω και βλέπω ένα όπλο στην τρίτη βάση (...) Ακούω άλλο ένα 'μπαμ' και συνειδητοποιώ ότι πρόκειται για κάποιον που πυροβολεί. Την ίδια στιγμή ακούω τον Στιβ Σκάλις να βγάζει μια κραυγή. Είχε χτυπηθεί (...). Το όπλο ήταν ημι-αυτόματο και [ο δράστης] συνέχισε να πυροβολεί εναντίον και άλλων προσώπων», είπε στο CNN.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την κατάσταση, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Τραυματίας είναι ο βουλευτής Steve Scalise από την Λουιζιάνα. Ο βουλευτής σύμφωνα με το CNN τραυματίσθηκε στον γοφό.

Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia. Our thoughts and prayers are with all affected.