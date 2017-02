Πυροβολισμοί έξω από το Λούβρο - Οπλισμένος άνδρας επιχείρησε να μπει στο μουσείο - Φώναζε `Ο Θεός είναι μεγάλος`

Νέος συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (03.02.2017) στο Παρίσι, όταν στρατιώτης άνοιξε πυρ κατά ένοπλου άνδρα, που κρατούσε μασέτα και βαλίτσα και επιχείρησε να μπει από κατάστημα του υπογείου στο Μουσείο του Λούβρου! Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ δήλωσε πως το περιστατικό έχει ξεκάθαρα χαρακτήρα τρομοκρατικής επίθεσης.

Ο στρατιώτης, πυροβόλησε τον δράστη πέντε φορές τραυματίζοντάς τον σοβαρά στα πόδια, ίσως και στην κοιλιά αλλά η ζωή του δεν κινδυνεύει. Τραυματίστηκε και ο ίδιος, πιο ελαφρά, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο δράστης φώναζε "Αλλάχου Ακμπάρ (Ο Θεός είναι μεγάλος)", σύμφωνα με τη γαλλική αστυνομία. Ο δράστης δεν έχει αναγνωριστεί. ν

Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η εκτίμησή της είναι ότι ο δράστης είχε σκοπό να κάνει τρομοκρατική επίθεση στο Μουσείο του Λούβρου, ένα σύμβολο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και το πιθανότερο είναι πως έδρασε μόνος του. Ωστόσο, κρατείται ένα δεύτερο άτομο λόγω «περίεργης» συμπεριφοράς.

«Έχουμε να κάνουμε με μια επίθεση από ένα άτομο που ήταν ξεκάθαρα επιθετικό και αποτελούσε απειλή και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε πως ήθελε να κάνει τρομοκρατική επίθεση» δήλωσε ο Μισέλ Καντό, επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού. Στο σημείο έχουν κληθεί και άνδρες της Αντιτρομοκρατικής.

Μάλιστα, το περιστατικό ανακοίνωσε μέσα από το λογαριασμό στο twitter το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας. "Σοβαρό περιστατικό δημόσιας ασφάλειας βρίσκεται σε εξέλιξη στη συνοικία του Λούβρου στο Παρίσι, προτεραιότητα στην επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας και πρώτων βοηθειών" αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Γαλλικό πρακτορείο μετέδωσε, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, πως ένας στρατιωτικός άνοιξε πυρ εναντίον ενός άνδρα που επιχείρησε να του επιτεθεί με μασέτα κοντά στο μουσείο του Λούβρου. Από τα πυρά του στρατιώτη, ο ένοπλος τραυματίστηκε σοβαρά.

Αστυνομική πηγή είπε πως ο άνδρας προσπάθησε να μπει στο υπόγειο κατάστημα του μουσείου και είχε επιτεθεί σ' έναν άλλον στρατιώτη πριν πυροβοληθεί και τραυματισθεί σοβαρά. Κρατούσε μασέτα και είχε μαζί του μια βαλίτσα, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν περιείχε εκρηκτικά.

Άμεσα δόθηκε εντολή να κλείσει ο σταθμός του Μετρό στο Λούβρο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η αστυνομία έχει αποκλείσει το Μουσείο, ενώ σύμφωνα με το ραδιόφωνο Europe 1 το τετράγωνο μπροστά από το Λούβρο έχει μερικώς εκκενωθεί.

Η περιοχή γύρω από το μουσείο έχει αποκλειστεί από πολυάριθμους αστυνομικούς που φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Εκπρόσωπος του Λούβρου δήλωσε πως το μουσείο είναι «κλειστό αυτή τη στιγμή», αλλά δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι εκκενώθηκε.

