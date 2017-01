Πυροβολισμοί σε εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη! Γνωστή τραγουδίστρια ανάμεσα στους τραυματίες

Νέος συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα το μεσημέρι! Ένοπλος εισέβαλε στο γνωστό εστιατόριο "Big Chefs" στην περιοχή Μπεϊκόζ και άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν. Κάποια τουρκικά ΜΜΕ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, ο νεκρός να είναι ο δράστης.

