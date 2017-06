Πυροβολισμοί στο Μόναχο: Γυναίκα αστυνομικός και επιβάτες τρένων τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία του Μονάχου ο δράστης έχει συλληφθεί. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο ακόμη το είδος του περιστατικού.

Im Münchner S-Bahnhof #Unterföhring ist eine Polizistin bei einer Personenkontrolle angeschossen worden. Die Frau ist schwerstverletzt. pic.twitter.com/zADCNfAb78 — BR24 (@BR24) June 13, 2017

????‼️????Germany: Several gunshots at #Unterfoehring subway station (Munich). Female police officer is seriously injured! https://t.co/NIrQwMxqXI pic.twitter.com/temodYOL8E — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 13 Ιουνίου 2017

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα ΔΕΝ πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία. Οι επιβάτες που περίμεναν στις αποβάθρες έχουν απομακρυνθεί.

Situation on the spot secured by police forces. The area around the suburban train station #Unterföhring is being cordoned off. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 Ιουνίου 2017

«Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς» που σημειώθηκαν στον σταθμό τραίνων του Ουντερφέρινγκ και μία αστυνομικίνα «τραυματίστηκε σοβαρά», επεσήμανε η αστυνομία.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 Ιουνίου 2017

Την ίδια ώρα ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Βαυαρίας, επικαλούμενος την αστυνομία, μετέδωσε ότι πιθανόν το περιστατικό δεν συνδέεται με τρομοκρατία.«Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, πιθανόν δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός.

Σύμφωνα με τη Die Welt η αστυνομικός και ένας ακόμη συνάδελφός της περιπολούσαν στον σταθμό όταν για άγνωστο λόγο αντάλλαξαν πυρά με έναν άνδρα. Από την ανταλλαγή των πυρών τραυματίστηκε σοβαρά η αστυνομικός και ελαφρά ο άνδρας που ενεπλάκη στο επεισόδιο με τους αστυνομικούς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες.

Όπως αναφέρουν η Bild και το Focus το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένα άτομο προσπάθησε να αρπάξει από τη γυναίκα αστυνομικό το όπλο που είχε πάνω της.