Πυροβολισμοί στην Παναγία των Παρισίων! Εγκλωβισμένοι οι επισκέπτες μέσα στον ναό

Νέος συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί με σφυρί σε τρεις αστυνομικούς, έξω από την Παναγία των Παρισίων. Ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε τον δράστη και τον τραυμάτισε. Αυτή τη στιγμή, οι επισκέπτες είναι εγκλωβισμένοι μέσα στον ναό, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε στο έδαφος, έξω από τον καθεδρικό ναό.

Τις έρευνες για την υπόθεση αυτή ανέλαβε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά ενώ ο δράστης έχει τραυματιστεί στον θώρακα. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσε "μια δυνατή κραυγή" και μετά "είδε το πλήθος να κινείται". "Οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν, άκουσα δύο πυροβολισμούς, είδα έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος, υπήρχαν αίματα παντού", πρόσθεσε.

Η Παναγία των Παρισίων, στην καρδιά της πρωτεύουσας, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού. Είναι ένα από τα πιο τουριστικά αξιοθέατα της Ευρώπης και δέχεται περίπου 13 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Les informan que les van a dejar salir en pocos minutos.. #NotreDame #Paris pic.twitter.com/muac6HGbER — Alessandra Martín (@MartinAlessandr) June 6, 2017

De evakuerer Notre-Dame. Det går rykter om skyting og at en mann er skutt. Nå sperrer politiet av gatene. #paris pic.twitter.com/NtKKLzE4gX — Linn Gjerstad (@LinnGjerstad) June 6, 2017

#BREAKING: Paris police say they are attending an incident at Notre Dame and warn public to stay away; Reports shots fired pic.twitter.com/cakygj8fNw — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 6, 2017