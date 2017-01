Ραγίζουν καρδιές: Αυτό είναι το βρέφος που σκότωσε ο μακελάρης της Μελβούρνης

Στο ίδιο αιματηρό περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά η μεγαλύτερη αδερφή του, η μόλις 2 ετών, Ζάρα. Οι γονείς του, Μάθιου και Νάουαρ Μπράιαντ έδωσαν στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες των δυο παιδιών που έπεσαν θύματα του 26χρονου Γκαργκασούλα.

Περιέγραψαν τον μικρό Ζάκαρι ως το πιο όμορφο, αξιαγάπητο, χαρούμενο μωρό, που ήταν το «φως της ζωής μας». «Η πανέμορφη Ζάρα μας είναι σε σταθερή κατάσταση αλλά ο Ζάκαρι, ο γιος μας, δεν επέζησε», είπαν οι δυο συντετριμμένοι γονείς σε δήλωση που έδωσαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας (23.01.2017).

«Μας αφήνει με υπέροχες αναμνήσεις από τους τρεις μήνες και τις 14 μέρες που πέρασε σε αυτόν τον κόσμο. Ζακ, η μαμά και ο μπαμπάς σε αγαπούν πάρα πολύ και πάντα θα σε αγαπούν», καταλήγει η σπαρακτική δήλωση.

Από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου του 26χρονου Ελληνοαυστραλού σκοτώθηκαν εκτός από τον τριών μηνών Ζάκαρι, η 10χρονη Ταλία Χάκιν, η 22χρονη Τζες Μάντι, ο 33χρονος Μάθιου Σι και ένας 25χρονος άνδρας.

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Σε βάρος του Γκαργκασούλα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Τη Δευτέρα (23.01.2017) επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο, αλλά δήλωσε άρρωστος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος Ελληνοαυστραλός ενήργησε από πρόθεση. Έχει προφυλακιστεί και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Αύγουστο αντιμετωπίζοντας περισσότερες κατηγορίες.

