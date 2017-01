Reina: Η αφίσα για την Πρωτοχρονιά που αποδείχθηκε μακάβρια [pics]

Η αφίσα έδειχνε έναν dj γυρισμένο πλάτη και στο κάτω δεξί μέρος της έγραφε: «Απόψε είναι η ώρα σου». Όταν το πρωί της Κυριακής, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, πολλοί πολίτες βρέθηκαν έξω από το Reina για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στην τρομοκρατική επίθεση, δεν ήταν δυνατόν κανείς να μην παρατηρήσει την αφίσα.

Και να μην σκεφτεί πόσο μακάβριο έμοιαζε από τη μια στιγμή στην άλλη το μήνυμα. Ένα μήνυμα που δεν θα σήμαινε τίποτα αν ένας άνδρας δεν έμπαινε στο κλαμπ λίγη ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου για να θερίσει 39 ζωές.

Club Reina a few hours before the attack:( I'm afraid for many casualties #istanbul #reina pic.twitter.com/C39TsGAKCW