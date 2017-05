Σεισμός! Ο Ερντογάν έδωσε την εντολή στους μπράβους του για το άγριο ξύλο! `Επιτεθείτε, ελάτε`! Ηχητικό ντοκουμέντο

Σε μία συνταρακτική αποκάλυψη προχώρησε η συντηρητική ιστοσελίδα “The Daily Caller”, η οποία υποστηρίζει ότι από την ανάλυση του βίντεο της τουρκικής υπηρεσίας της «Φωνής της Αμερικής», προκύπτει ότι την εντολή για την αιματηρή επίθεση εναντίον των Κούρδων διαδηλωτών, έξω από την τουρκική πρεσβευτική κατοικία, έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν!

Η... τεχνολογία εκθέτει τον "σουλτάνο"

Το κείμενο υπογράφει ο Chuck Ross, με την ιστοσελίδα να αναλύει τον ήχο του βίντεο και να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ισλαμιστής ηγέτης της Τουρκίας διέταξε την άνανδρη επίθεση, στην οποία συμμετείχαν μέλη της φρουράς του -οι γνωστοί μαυροφορεμένοι- και μέλη του προσωπικού της τουρκικής πρεσβείας.

Σύμφωνα με την «The Daily Caller», ένας μηχανικός που ειδικεύεται στην επεξεργασία ήχου ανέλυσε το βίντεο της «ΦτΑ», χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές για την μείωση του ατμοσφαιρικού ήχου. Επίσης ενίσχυσε την ένταση του ήχου του βίντεο και αποφάνθηκε ότι οι άνδρες ασφαλείας του Ταγίπ Ερντογάν φωνάζουν: «Λέει (εννοούν τον Ερντογάν) επιτεθείτε». Τους λέει επίσης: «ελάτε, ελάτε, ελάτε».

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι φράσεις και οι λέξεις που ακούγονται από τους αστυνομικούς της προεδρικής φρουράς είναι «dalin diyor, servet abi dalin diyor», που μεταφράζονται ως «λέει (σ.σ.: ο Ερντογάν) επιτεθείτε, servet abi, λέει επιτεθείτε».

Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα, η λέξη «servet» αφορά το όνομα του φρουρού στον οποίο αυτός που μιλάει απευθύνεται, ενώ η λέξη «abi» είναι φιλική προσφώνηση που σημαίνει «μεγάλε αδελφέ».

"Σήμα" και... ντου!

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από το βίντεο, ο Ταγίπ Ερντογάν συνομιλεί μέσα από το αμάξι με έναν αστυνομικό και μέσα σε λίγες στιγμές ακούγονται αυτές οι πολεμικές ιαχές που σηματοδοτούν την έναρξη της επίθεσης.

Ειδικότερα στο βίντεο που δημοσιοποίησε η τουρκική υπηρεσία της «Φωνής της Αμερικής» διακρίνεται ο φρουρός που συνομιλεί με τον Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται ακόμα μέσα στην προεδρική λιμουζίνα, να μεταφέρει έναν μήνυμα σε έναν άλλο αστυνομικό που βρίσκεται πιο κοντά στο πεζοδρόμιο.

Ο δεύτερος άνδρας τότε τρέχει προς την πλευρά των διαδηλωτών. Ακούγονται φωνές και τότε οι άνδρες ασφαλείας του Ερντογάν ξεκινούν να καταδιώκουν και να κτυπούν αλύπητα τους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα, το συγκεκριμένο περιστατικό έχει αυξήσει την ήδη υπάρχουσα διπλωματική ένταση ανάμεσα στην Αμερική και την Τουρκία (σ.σ. το State Department ήδη εξέφρασε την οργή του ενώ και ο ίδιος ο Ντάναλντ Τραμπ φέρεται να είναι έξαλλος για το περιστατικό) και έρχεται να προστεθεί σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία όπου η διεθνής κοινότητα κατηγορεί τον Ερντογάν για καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Το επεξεργασμένο βίντεο της "Φωνής της Αμερικής"

Εδώ η ανάλυση του βίντεο

Θυμηθείτε τι είχε συμβεί

