“Σφαλιάρες” σε δημοσιογράφο που είπε χρυσό το παλάτι του Ερντογάν

Εκείνη, όπως βλέπετε, έγραψε: “Ακόμη ένας αρχηγός κράτους με φόντο ένα χρυσό ασανσέρ. Σε παλάτι του Ερντογάν υπάρχει πολύς χρυσός” και ανέβασε μία φωτογραφία.

In Erdogan's Palace - there's a lot of gold pic.twitter.com/3ZqSzQDeX3 — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) January 28, 2017

Όμως το είδε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, İbrahim Kalın και έγινε έξαλλος. “Αυτά τα περι χρυσού είναι ψέματα. Τίποτα από αυτά δεν είναι χρυσός. Απλά καθρεφτίζουν το χαμηλό επίπεδο της δημοσιογραφίας σου” έγραψε στο Twitter.

Στον διαδικτυακό πόλεμο μπήκε και ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου Hasan Doğan, ο οποίος ειρωνεύτηκε την δημοσιογράφο του BBC ρωτώντας την “αν νομίζει ότι είναι χρυσό ό, τι βλέπει και είναι φωτεινό κίτρινο”.

So, you think every shiny yellow thing you see is gold? Woow :))) @bbclaurak pic.twitter.com/0diHU9js94 — Dr. Hasan Doğan حسن (@hasandogan) January 28, 2017

Και φυσικά... το διαδικτυακό bullying για την Laura Kuenssberg δεν θα τελείωνε τόσο απλά. Σειρά πήρε ο σύμβουλος του Ερνογάν Mustafa Varank, ο οποίος ανέβασε μία φωτογραφία από έναν φρουρό, ο οποίος φορούσε την στολή του που είχε χρωματικές λεπτομέρειες χρυσού και το ίδιο χρώμα κράνος.

Hey Laura look at Erdogan's Presidential Compound even guards are made of GOLD! @bbclaurak pic.twitter.com/8IuzVBTl35 — Mustafa Varank (@varank) January 28, 2017

“Ακόμα και οι φρουροί είναι από χρυσό” έγραψε. Και κάπως έτσι ο “πόλεμος” τελείωσε καθώς η δημοσιογράφος δεν απάντησε ποτέ σε όλα αυτά τα επιθετικά σχόλια.