Σκάνδαλο μεγατόνων και για τη Fiat! Απίστευτη απάντηση του `αφεντικού` της εταιρείας

Μπελάδες παρόμοιοι με αυτούς που είχε πριν λίγους μήνες η Volkswagen αντιμετωπίζει και ο όμιλος Fiat Chrysler, με τα λογισμικά κινητήρων ντίζελ (σ.σ. σχετικά με τις εκπομπές αερίων) να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Οι κατηγορίες

Συγκεκριμένα, την κατηγορία σε βάρος της αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat Chrysler ότι παραποίησε το λογισμικό 104.000 αυτοκινήτων με κινητήρες ντίζελ που παρήγαγε ώστε να εμφανίζουν χαμηλότερο επίπεδο εκπομπών αερίων, εφαρμόζοντας μια στρατηγική παρόμοια με αυτή της Volkswagen, απήγγειλαν σήμερα οι αμερικανικές αρχές.

Η απάντηση, ωστόσο, του Διευθύνοντα Συμβούλου του ομίλου, είναι αυτή που "κλέβει" την παράσταση. Κι αυτό διότι, όπως αναφέρει ο λογαριασμός του Reuters Business, στο Twitter, ο CEO της Fiat Chrysler δήλωσε το εξής:

"Όποιος συγκρίνει τα ζητήματα εκπομπών (σ.σ. ρύπων) της Volskwagen με την Fiat Chrysler, καπνίζει παράνομες ουσίες"!

Δείτε το tweet

BREAKING: Anyone comparing Volkswagen emissions issues with Fiat Chrysler 'is smoking illegal material': Fiat Chrysler CEO