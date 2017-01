Σκληρές εικόνες: Έδεσαν και βασάνισαν 18χρονο με νοητική στέρηση

Όπως βλέπετε, σε αποσπάσματα του βίντεο διάρκειας 30 λεπτών, που ανέβηκαν στο twitter, ο 18χρονος έχει καλυμμένο το στόμα και κουλουριάζει στη γωνία ενός δωματίου.

Οι δράστες της επίθεσης γελούν και να φωνάζουν “fuck Ντόναλντ Τραμπ” και “fuck white people”. Κλωτσούν και χτυπούν τον ανήμπορο νεαρό με μανία. Κλάποια στιγμή του κόβουν τα ρούχα του, ρίχνουν πάνω του στάχτες από τσιγάρα ενώ χρησιμοποιούν ένα μαχαίρι για να κόψουν τα μαλλιά του, κόβοντας κομμάτι από το δέρμα του κεφαλιού του, με αποτέλεσμα να ματώει.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, σε διαμέρισμα του Σικάγο. Ο 18χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς καθώς περιφερόταν στον δρόμο, αποπροσανατολισμένος και αναστατωμένος. Στη συνέχεια συνειδητοποίησαν πως είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος υψηλού κινδύνου.

Going to collect videos I find in this thread. #BrittanyHerring #BLMKidnapping pic.twitter.com/gZ3JLl0YiB