Σκληρές εικόνες στο Αφγανιστάν: Εκρήξεις σε κηδεία διαδηλωτή - Πάνω από 10 νεκροί και τραματίες

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν την ώρα της ταφής του γιου του αντιπροέδρου της Γερουσίας του Αφγανιστάν, ο οποίος σκοτώθηκε στις συγκρούσεις που ξέσπασαν χθες μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο φορτηγό της Τετάρτης. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν συγκρούονταν επί ώρες διαδηλωτές και αστυνομία, η οποία πυροβόλησε στον αέρα για να απωθήσει όσους προσπαθούσαν να περάσουν τις γραμμές της και να φτάσουν στο προεδρικό μέγαρο.

Οι δρόμοι στο κέντρο της Καμπούλ σήμερα ήταν κλειστοί σε μια προσπάθεια των αρχών να μην επαναληφθούν τα χθεσινά επεισόδια, τα οποία έχουν εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Άσραφ Γάνι που κατηγορείται ότι δεν είναι ικανή να φροντίσει για την ασφάλεια της πρωτεύουσας.

Την Τετάρτη μια πολύ ισχυρή βόμβα που ήταν τοποθετημένη σε ένα φορτηγό εξερράγη, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 80 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 460. Ήταν η πιο αιματηρή επίθεση που έχει σημειωθεί στην Καμπούλ μετά την αμερικανική επέμβαση του 2001 για την ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν Μουράντ Άλι Μουράντ δήλωσε ότι ο γενικός εισαγγελέας θα ερευνήσει τις καταγγελίες για αστυνομική βία, αλλά και αυτές που έκαναν λόγο για ένοπλους διαδηλωτές. Ο Μουράντ ανέβασε τον απολογισμό των νεκρών σε 5, ενώ πρόσθεσε ότι οι τραυματίες είναι 23, κυρίως μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

