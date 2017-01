Σκ@τ@ σκύλου στο πιο μισητό πρόσωπο του κόσμου! [vid]

Τον οποίο ίσως να θυμάστε μετά τον... κακό χαμό που δημιούργησε, όταν αποφάσισε να αυξήσει εν μία νυκτί και κατά 5.000% την τιμή φαρμάκου για τον HIV. Ο ίδιος το έπραξε ως διευθύνων σύμβουλος μιας αμερικανικής εταιρείας φαρμάκων, τελικά αντιμετώπισε κατηγορίες και φυσικά την κοινωνική κατακραυγή σε ολόκληρη την υφήλιο.

Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, είδε να μπαίνει "λουκέτο" στον λογαριασμό του στο Twitter, αφού ο ίδιος παρενοχλούσε δημοσιογράφο, για να φτάσουμε στο σήμερα.

Βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο Davis, της Καλιφόρνια, για μια ομιλία η οποία τελικά δεν έγινε λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρομένων, ωστόσο ένας από αυτούς αποφάσισε να του δείξει το πόσο δυσανασχετεί μαζί του με έναν... ιδιαίτερο τρόπο.

Τι έκανε; Του έριξε στο πρόσωπο περιττώματα σκύλου (!) φωνάζοντάς του "you piece of shit"! Να μην το μεταφράσουμε, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως σημαίνει... αυτό ακριβώς που του έριξε στο πρόσωπο.

Someone threw dog poo at Martin Shkreli's face -- I mean someone got some Shkreli on their dog poo. ????pic.twitter.com/Jo5emdPTiE