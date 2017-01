Σοκάρει σκετς του BBC με τις `Νοικοκυρές του ISIS`

Και δεν είναι αστείο γιατί υπάρχουν και γυναίκες, όπως η Samantha Lewthwaite γνωστή και ως "Λευκή Χήρα" (σ.σ. ο άνδρας της ήταν από τους βομβιστές στην τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2005) που συνειδητά έχουν περάσει τη γραμμή των ακραίων ισλαμιστών και ευθύνονται για εκατοντάδες θανάτους. Μόνο σε ένδειξη σεβασμού για τα θύματα αυτά, ίσως είναι unfair από το BBC Two να δημιουργεί σκετσάκι σε κωμική του σειρά (το Revolting) που φέρει τον τίτλο "Νοικοκυρές του ISIS", στα πρότυπα του Real Housewives, ένα reality show που έκανε θραύση παγκοσμίως.

Σε ένα κλιπάκι που ανέβηκε στη σελίδα του καναλιού στο Facebook και δείχνει σκηνές από το σκετς που θα προβληθεί τις επόμενες μέρες, Βρετανίδες που φορούν την παραδοσιακή ισλαμική μαντίλα κάνουν αστεία για αποκεφαλισμούς, επιθέσεις αυτοκτονίας, βομβαρδισμούς και σκλαβιά.

Μια από αυτές λέει πως «απομένουν μόνο τρεις μέρες μέχρι τον αποκεφαλισμό και δεν ξέρω τι να φορέσω». Σε άλλη σκηνή δυο από τις γυναίκες φορούν γιλέκα αυτοκτονίας και αυτό αντιμετωπίζεται σαν να φόρεσαν το ίδιο ρούχο στην ίδια εκδήλωση. Μια από τις γυναίκες κλαίει γιατί ο άνδρας της θέλει να πάει στον παράδεισο για να βρει τις 40 παρθένες («γιατί δεν του κάνω εγώ» λέει) και άλλη «χαίρεται» γιατί ο άνδρας της της αγόρασε μια αλυσίδα αρκετών μέτρων με την οποία την έδεσε αλλά «μπορούσα σχεδόν να βγω έξω».

Sorry, BBC Two, not funny. Not funny at all… Για να καταλαβαινόμαστε…

Μπορείτε να δείτε το video ΕΔΩ