Σοκαριστικό εξώφυλλο! Σημαδεύουν στον κρόταφο τον Ντόναλντ Τραμπ - `Γιατί όχι`

"Γιατί όχι" είναι ο τίτλος που συνοδεύει τη σοκαριστική φωτογραφία με το σκόπευτρο να σημαδεύει τον κρόταφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το εξώφυλλο του τεύχους για τον Φεβρουάριο έχει προκαλέσει αντιδράσεις μετά την προτροπή για δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ. Σε άρθρο του περιοδικού τίθεται το ερώτημα τι πρέπει να γίνει.

"Έχουμε έναν από τους χειρότερους άντρες σε μια από τις πιο ισχυρές θέσεις, έναν που μπορεί να κάνει ζημιά σε εκατομμύρια, σε δισεκατομμύρια, στον πλανήτη", σημειώνεται στο άρθρο του περιοδικού. "Ίσως η λύση να είναι η τυραννοκτονία που έχει υποστηριχθεί από διάφορους φιλοσόφους και θεολόγους στο πέρασμα των αιώνων, συμπεριλαμβανομένων των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων".

